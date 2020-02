Unione africana: summit ad Addis Abeba. Il sostegno delle Conferenze episcopali, “pace e sviluppo, far tacere le armi”

“Questa volta più che mai, la voce della Chiesa deve essere ascoltata, nel pieno sostegno al tema del vertice dell’Unione africana di quest’anno. L’Africa deve svilupparsi, l’Africa deve godere della pace, le armi devono essere messe a tacere ora!”. In un breve messaggio affidato a Twitter, il Secam, Simposio delle Conferenze episcopali di Africa e Madagascar, ha espresso la propria consonanza con i lavori del summit dell’Unione africana che si svolgerà il 9-10 febbraio ad Adis Abeba (Etiopia), sede delle istituzioni dell’Ua. Il tema attorno al quale si svolgerà il confronto tra i capi di Stato e di governo infatti è “Far tacere le armi per creare condizioni favorevoli allo sviluppo dell’Africa”. Il consiglio esecutivo dell’Ua ha iniziato ieri la sua riunione per preparare i lavori del Summit. Sul tavolo delle discussioni saranno anche le riforme istituzionali dell’Ua, e l’implementazione dell’Afcfta, la zona di libero scambio continentale. Secondo la regola della rotazione annuale, ad Adis Abeba la presidenza dell’Ua passerà dalle mani del premier egiziano, Abdel Al Sissi, a quelle del presidente del Sudafrica, Cyrill Ramaphosa.