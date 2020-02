Tratta: Padova, nella serata di domani cammino e veglia di preghiera

Alla vigilia della VI Giornata mondiale di preghiera contro la tratta delle persone che si celebra sabato 8 febbraio, nella serata di venerdì 7 si terrà a Padova un cammino e una veglia di preghiera “Insieme contro la tratta di persone”.

L’iniziativa padovana prevede un breve tratto di cammino, dalla chiesa di San Lorenzo da Brindisi (via Perosi) – con ritrovo alle 20.15 – da dove si partirà a piedi per raggiungere la chiesa di Sant’Antonino dell’Arcella che, alle 21, ospiterà la veglia di preghiera.

L’appuntamento di riflessione e preghiera “Insieme contro la tratta di persone” è promossa dalla diocesi di Padova (attraverso Caritas, Pastorale sociale, Pastorale dei migranti) insieme all’Usmi (Unione superiori maggiori d’Italia) e in particolare alle Suore francescane dei poveri del Progetto Miriam (da anni impegnate sul fronte dell’aiuto e del sostegno alle donne vittime di tratta), ai Comboniani e alla Società missioni africane in stretta collaborazione con le parrocchie dell’Arcella.

“Vogliamo pregare perché questo tipo di schiavitù venga prima o poi meno, ma è importante anche sensibilizzare chi vi partecipa, divulgando il più possibile questi temi e facendo conoscere il dramma di chi si trova a essere vittima di questi traffici”, spiegano gli organizzatori, che hanno accompagnato la preparazione alla veglia con alcuni momenti di formazione specifica per i giovani. Quello della tratta delle persone è un fenomeno sommerso, ma consistente che ha varie sfaccettature: “Conosciamo la tratta per scopi sessuali, ma vi sono tanti tipi di sfruttamento: quello lavorativo, quello per l’accattonaggio. Con la veglia del 7 febbraio – concludono – vogliamo pregare perché finisca ogni tipo di sfruttamento della persona in ogni parte del mondo”.