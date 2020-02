Siria: mons. Lang (vescovi Inghilterra), “violazioni della dignità umana nei confronti dei civili, porre fine ai combattimenti”

“Oggi a Idlib stiamo assistendo a nuove violazioni della dignità umana inflitte a civili che hanno già subito quasi un decennio di violenza”. Lo afferma in una nota mons. Declan Lang, vescovo delegato per gli affari internazionali della Conferenza episcopale cattolica di Inghilterra e Galles. Ricordando le denunce di Papa Francesco sul silenzio che rischia di cadere sul conflitto e l’invito alla comunità internazionale a “escogitare soluzioni adeguate e lungimiranti in grado di consentire al popolo siriano, sfinito dalla guerra, di riguadagnare la pace e di inizia la ricostruzione del Paese”, anche il presule lancia un appello al governo inglese: “Chiedo al nostro governo di raddoppiare i suoi sforzi per sostenere il diritto internazionale, proteggere i civili e porre fine ai combattimenti. Anche la comunità cattolica del Regno Unito ha un ruolo importante nell’accogliere i rifugiati, nel sostenere le organizzazioni benefiche, offrendo assistenza umanitaria e le nostre preghiere per tutto il popolo siriano”.