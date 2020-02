Coronavirus: Conte, “misure di cautela e precauzione adottate rimangono elevate, nessun motivo per adottarne ulteriori”

“Al momento le misure di cautela e di precauzione adottate dall’Italia rimangono elevate e non c’è motivo di adottare ulteriori misure”. Lo ha confermato il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, rispondendo alla domande dei giornalisti a Bruxelles dopo aver incontrato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

“Noi ci siamo già attrezzati per far rientrare i nostri concittadini che sono in Cina”, ha sottolineato il premier, aggiungendo che “ovviamente stiamo garantendo a tutti i cittadini italiani, alcuni l’hanno già fatto, di rientrare” in Italia.