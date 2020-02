Chiara Lubich: per il centenario della nascita a Torino convegno, messa in duomo con l’arcivescovo e concerto dei Gen Rosso

Nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione del centenario della nascita di Chiara Lubich, anche Torino, della quale la fondatrice del Movimento dei Focolari è stata dichiarata cittadina onoraria di nel 2002, ospiterà alcuni eventi per ricordarla e approfondirne il carisma.

Il primo appuntamento in programma è il convegno “Crisi della democrazia: la sfida della fraternità” che si terrà sabato 8 febbraio, dalle 10 alle 13, nella sala del Consiglio del Politecnico di Torino (corso Duca degli Abruzzi 24). Ad organizzarlo è il Centro regionale del Movimento politico per l’Unità, per riflettere su quello che è stato definito “il principio dimenticato” fra i tre che hanno aperto la modernità. Interverrà Antonio Maria Baggio, ordinario di Filosofia politica all’Istituto Universitario Sophia di Loppiano (Fi).

Una seconda occasione per ricordare la figura di Chiara Lubich sarà la celebrazione eucaristica che l’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, presiederà martedì 18 febbraio alle 19 in duomo. L’animazione liturgica della messa sarà affidata al complesso internazionale Gen Rosso che sabato 22 febbraio, alle 21 presso l’auditorium Santo Volto (via Borgaro 1) proporrà il concerto “Life”.