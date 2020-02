Mafia: Frati Minori Cappuccini di Puglia su “presunta manifestazione religiosa” di Bari, “rammarico per la presenza di uno di noi”

“La Provincia dei Frati Minori Cappuccini di Puglia esprime il suo rammarico per la presenza di un suo religioso alla manifestazione di via Nicolai dello scorso 2 febbraio 2020”. Così fra Gianpaolo Lacerenza, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Puglia, interviene sulla presunta manifestazione religiosa nel quartiere Libertà di Bari, svoltasi ieri.

“Rivolgiamo le nostre scuse nei confronti del sindaco di Bari, Antonio Decaro, e dell’intera cittadinanza”, afferma fra Lacerenza in una nota, aggiungendo che “nello stigmatizzare qualsiasi atto contrario ai principi della legalità, siamo solidali nell’affermare i valori di giustizia e solidarietà sociale promossi in modo encomiabile dal primo cittadino, dalle istituzioni locali e dalla chiesa diocesana”.