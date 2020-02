Confraternite: mons. Fisichella, “strumento di annuncio del Vangelo nel quotidiano”

Con una lettera indirizzata a Francesco Antonetti, presidente della Confederazione delle confraternite delle diocesi d’Italia, il presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, mons. Rino Fisichella, ha fatto pervenire il suo apprezzamento per l’iniziativa del Forum paneuropeo delle confraternite che si terrà il 15 e 16 febbraio a Lugano, in Svizzera. “Auspico che non venga mai a mancare, come da voi spesso sottolineato, lo spirito di servizio e della promozione umana attraverso la formazione religiosa, culturale e politica per poter dare il vostro contributo per una società credibile ed affidabile”. Per il presidente del dicastero vaticano che si occupa dell’annuncio cristiano, si tratta di “mantenere vivo ed efficace l’annuncio di Cristo attraverso forme e strumenti adatti, perché attraverso un nuovo linguaggio, si possano risvegliare i germogli della fede nel c uore di coloro che sono lontani”. E aggiunge: “Le confraternite sono uno strumento con cui possiamo permettere al Vangelo di giungere nel quotidiano dove abita l’uomo con i suoi progetti, i problemi e le fatiche”. Mons. Fisichella interverrà sabato 15 febbraio al Forum paneuropeo con una relazione su “Il ruolo delle confraternite nella nuova evangelizzazione del terzo millennio”.