Brexit: Commissione Ue, avvio dei negoziati con il Regno Unito. Von der Leyen, “difenderemo gli interessi dei nostri cittadini”

(Bruxelles) La Commissione europea ha presentato oggi una raccomandazione al Consiglio Ue per l’avvio di negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito. “La presente raccomandazione si basa sugli orientamenti e sulle conclusioni esistenti del Consiglio europeo, nonché sulla Dichiarazione politica concordata tra l’Ue e il Regno Unito nell’ottobre 2019”. La raccomandazione della Commissione “comprende una proposta globale che definisce la portata e le condizioni del futuro partenariato che l’Unione europea prevede con il Regno Unito”. I negoziati riguarderanno i settori di interesse comune, “compresi la cooperazione commerciale ed economica, le forze dell’ordine e la cooperazione giudiziaria in materia penale, la politica estera, la sicurezza e la difesa, la partecipazione ai programmi dell’Unione e altri settori tematici di cooperazione”. Il presidente della Commissione Ursula von der Leyen dichiara: “è ora di mettersi al lavoro. C’è poco tempo. Negozieremo in modo equo e trasparente, ma difenderemo gli interessi dell’Ue e gli interessi dei nostri cittadini, fino alla fine”. Michel Barnier, capo negoziatore della Commissione, aggiunge: “Negozieremo in buona fede. La Commissione continuerà a lavorare a stretto contatto con il Parlamento europeo e il Consiglio. Il nostro compito sarà difendere e far avanzare gli interessi dei nostri cittadini e dei Paesi Ue, cercando al contempo soluzioni che rispettino le scelte del Regno Unito”.