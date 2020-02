Diocesi: Tivoli e Palestrina, un convegno sui giovani apre i lavori di un Osservatorio sulle nuove generazioni

“Vogliamo farci trovare pronti di fronte alle sfide poste dai giovani di oggi, per interessarci del loro futuro e prepararci a dare una risposta efficace alle loro domande e incertezze, per tornare a infondere loro una speranza senza la quale è difficile costruire un avvenire”. Con queste parole il vescovo di Tivoli e di Palestrina, mons. Mauro Parmeggiani, presenta la nascita di un Osservatorio sul mondo giovanile, realizzato insieme all’Istituto Toniolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, come strumento di analisi e riflessione sul “le scelte, le decisioni, i successi e gli insuccessi dei nostri giovani”, prosegue. In apertura del progetto, domenica 1° marzo al Teatro Principe di Palestrina (Rm) si terrà un Convegno di ascolto e riflessione con chi si occupa di educazione dei giovani, dagli insegnanti agli animatori di associazioni e movimenti, dai sacerdoti ai dirigenti scolastici. Interverrà fratel Gabriele Di Giovanni, provinciale dei Fratelli delle Scuole Cristiane, filosofo, educatore e insegnante, sul tema “I giovani ancora protagonisti nella Chiesa e nella scuola”. Ricordando il magistero di Benedetto XVI, che dieci anni fa “rivelava profeticamente che viviamo un tempo di emergenza educativa”, in sintonia con il Sinodo dei vescovi sui giovani, che “la Provvidenza ci ha donato”, mons. Parmeggiani invita la comunità ecclesiale e civile di Tivoli e di Palestrina a “riflettere sulle azioni pastorali da attivare verso il mondo giovanile”, “perché appaia nella sua interezza, bellezza ed efficacia quanto sia indispensabile educare ancora ed educare insieme” conclude.