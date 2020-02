Coronavirus Covid-19: i ministri Speranza e Guerini incontrano i 55 italiani che hanno terminato la quarantena alla Cecchignola

“Bella emozione abbracciare i nostri connazionali riportati in Italia da Wuhan. Oggi tornano in tutta sicurezza alla loro vita. Lo Stato ha fatto fino in fondo il suo dovere. Grazie a tutte le donne e a tutti gli uomini che hanno lavorato a questa operazione”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un tweet, dopo aver incontro, insieme al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, i 55 italiani che rientreranno a casa dopo il periodo di quarantena alla Cecchignola, al rientro da Wuhan. I primi 20 lasceranno la struttura militare entro sera.

