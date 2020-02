Papa Francesco: udienza, “l’abbraccio” di un gruppo di fedeli dal Vietnam. In aula Paolo VI la delegazione della Fiaccola benedettina

C’è anche un gruppo di fedeli del Vietnam ad abbracciare Papa Francesco al suo ingresso nell’Aula Paolo VI per l’udienza generale di oggi, la terza di febbraio, settima dall’inizio 2020. Ad attendere il Pontefice circa 7.500 fedeli provenienti da diversi Paesi per ascoltare la catechesi sulla terza Beatitudine: “Beati i miti perché avranno in eredità la terra” (Mt 5,5). Si tratta probabilmente dell’ultima udienza in Aula Paolo VI. Da mercoledì prossimo si potrebbe tornare in piazza San Pietro. All’udienza sono presenti le Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore e diversi gruppi di religiosi. Tra gli arcivescovi, quello di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, che accompagna la delegazione della Fiaccola benedettina. Poi, fedeli provenienti da diverse parti d’Italia, da Gubbio a Torre Annunziata, fino a Gela. Presenti anche diverse associazioni, tra cui “Gli Amici di Simone” di Roma. Il Papa nel suo cammino verso il palco si è intrattenuto con alcuni giovani. Lo hanno salutato anche i fedeli della Comunità di Lugano e altri pellegrini provenienti dalla Repubblica Ceca e dagli Stati Uniti.