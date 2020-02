Maltempo: Protezione civile, “venti di burrasca in Puglia. Possibili mareggiate lungo le coste esposte”

“Una fase di maltempo tende ad attraversare rapidamente l’Italia, accompagnata da una temporanea intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali nei bassi strati, specie sui settori adriatici e ionici”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un avviso di condizioni meteorologiche avverse”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal mattino di domani, giovedì 20 febbraio, venti forti o di burrasca settentrionali, con raffiche di burrasca forte, sulla Puglia, in particolare sui settori centro-meridionali, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, per la giornata di oggi, mercoledì 19 febbraio, è stata valutata allerta gialla per rischio temporali sul settore costiero del Molise. Per la giornata di domani, giovedì 20 febbraio, non è stata valutata alcuna criticità sul territorio nazionale.