Infanzia: Save the Children, torna il concorso artistico per giovani “TuttoMondo Contest” sui diritti delle ragazze

Prende il via la settima edizione di “TuttoMondo Contest”, il concorso artistico a tema per opere audio-visive, fotografia e narrazione rivolto ai giovani fino ai 21 anni di età e promosso da Save the Children. Il contest prende il nome dall’omonimo murale realizzato dall’artista K. Haring sul lato posteriore della chiesa di Sant’Antonio Abate di Pisa, nel quale sono rappresentate 30 figure concatenate che simboleggiano la pace universale e l’armonia. Quest’anno TuttoMondo Contest lancia come tema, che i bambini, le bambine e gli adolescenti partecipanti saranno chiamati a rappresentare e raccontare attraverso le loro opere, “Il mondo con occhi di ragazza”. Tre le categorie in concorso quest’anno: audio-visivo (cortometraggio o audio documentario della durata massima di 15 minuti); fotografia (reportage fotografico composto da massimo 3 scatti); narrazione (massimo 2 cartelle). I lavori, che dovranno pervenire all’ong entro e non oltre il 17 aprile, saranno selezionati dal comitato promotore di Save the Children e le 3 opere finaliste per ogni categoria verranno presentate in occasione della giornata finale di premiazione, che si svolgerà a Roma nel mese di maggio, dove una giuria di esperti proclamerà e premierà i vincitori finali del concorso. Ai vincitori verranno assegnate delle gift card del valore di 500 euro ciascuna per l’acquisto di attrezzatura audiovisiva, fotografica e musicale e/o la frequenza a corsi di specializzazione.

Nell’ambito dell’iniziativa verranno, inoltre, assegnate due menzioni speciali: la Menzione speciale Save the Children all’opera che maggiormente esprime i valori e le tematiche affrontate dall’organizzazione; e la Menzione speciale SottoSopra, il Movimento Giovani per Save the Children, che andrà all’opera che darà voce ai ragazzi e alle ragazze, rappresentando meglio il loro punto di vista sulla realtà.

Per partecipare al Contest, come indicato nel bando di concorso, è necessario compilare la scheda di iscrizione on-line e inviare l’opera entro il 17 aprile, all’indirizzo mail tuttomondo@savethechildren.org oppure a mezzo posta su cd o dvd all’indirizzo postale: piazza San Francesco di Paola, 9 – 00184 Roma.