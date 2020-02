Rapporti tra le istituzioni: vescovi Abruzzo-Molise, il 20 febbraio convegno su “Etica e diritto”

Si svolgerà giovedì 20 febbraio, alle 15, nell’Aula Magna del Pontificio Seminario Regionale “Pio X”, a Chieti, il convegno “Etica e diritto nei rapporti tra le istituzioni”. L’iniziativa è stata promossa dall’Osservatorio Giuridico Legislativo della Conferenza episcopale Abruzzese e Molisana, organo di informazione e studio della normativa e della giurisprudenza regionale di interesse e rilevanza in ambito ecclesiale, istituito il 15 gennaio 2019 come articolazione regionale dell’Osservatorio Giuridico Legislativo della Cei. Parteciperanno, in qualità di relatori, mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, Fabrizia Francabandera, presidente della Corte d’Appello di L’Aquila, Nicoletta Verì, assessore alla Salute, Famiglia e Pari opportunità della Regione Abruzzo, e Antonio De Grandis, responsabile dell’Osservatorio. Modererà il convegno Stefano Pallotta, presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo.