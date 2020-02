Papa Francesco: card. Becciu, “continuerà a fare il Papa”

“Continuerà a fare il Papa fino in fondo”‘. Cosi il card. Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei santi, ha risposto ad una domanda sull’ipotesi di eventuali “dimissioni” di Papa Francesco, da parte del vaticanista del Tg5, Fabio Marchese Ragona, che ha moderato questa sera a Roma la presentazione del libro “Extra omnes”, di Francesco Antonio Grana. “Poi cosa sarà di futuri Papi, non lo so”, ha aggiunto Becciu a proposito della prassi inaugurata da Benedetto XVI, tra i Papi recenti. “Anche con i vescovi non eravamo abituati ai vescovi emeriti”, ha fatto notare il cardinale: “Poi il Concilio e Paolo VI hanno svecchiato il collegio episcopale”. “Per un cattolico – ha affermato Becciu – mi sembra deviante pensare se un Papa si dimetterà o non si dimetterà. Dobbiamo credere al Papa che guida la Chiesa. È lui il vicario di Cristo, è lui che dobbiamo seguire’.