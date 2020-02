Diocesi: Savona-Noli, il 23 febbraio il vescovo Marino incontra i giovani in preparazione al Sinodo

Nell’ambito del percorso “Noi ci ri-siamo” promosso dalla Pastorale giovanile della diocesi di Savona-Noli sul modello delle “tavole rotonde”, è in programma per domenica 23 febbraio, nella parrocchia della Santissima Trinità nel quartiere Chiavella di Savona, l’incontro del vescovo Calogero Marino con i giovani. L’iniziativa, con inizio alle 18, è intitolata “Cosa c’entro con il Sinodo? – Proviamo a scoprirlo insieme”. Giovani over 17 ed educatori, spiega una nota della diocesi, si confronteranno sulla partecipazione al prossimo importante appuntamento diocesano guidati dal vescovo Calogero Marino, che indicherà i principi e le tappe future spronando i ragazzi a mettere a fuoco la propria personale chiamata a far parte di questo grande rinnovamento. Interverrà anche il giornalista Alberto Galimberti, autore del libro “È una Chiesa per giovani?”, che racconterà alcune esperienze e aiuterà i partecipanti a mettersi in dialogo in preparazione al lavoro sinodale. Dopo le due relazioni si procederà con la divisione in gruppi di lavoro. Alle 20.15 conclusione in assemblea plenaria e a seguire cena condivisa.