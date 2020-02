Diocesi: Caritas Roma, il 19 febbraio il card. De Donatis aprirà il convegno sui 40 anni

“Fate questo in memoria di me” è il tema dell’incontro che si svolgerà il prossimo 19 febbraio, alle 17, nella Cittadella della carità “Santa Giacinta”, in via Casilina vecchia, 19. L’iniziativa, promossa nell’ambito delle manifestazioni per il 40° anniversario di istituzione della Caritas di Roma, è l’occasione per riflettere sul contesto storico, culturale e sociale che ha visto nascere questa realtà nelle parrocchie romane. Il convegno verrà aperto dal saluto del card. Angelo De Donatis, vicario del Papa per la diocesi di Roma, e dall’intervento dello storico Alberto Melloni. Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione di don Benoni Ambarus, direttore della Caritas romana; mons. Enrico Feroci, già direttore dell’organismo diocesano; Daniela de Robert, dell’associazione dei Volontari in Carcere; Carlo Fontana, capo redattore del Tgr Lazio – Rai. Nel corso dell’incontrò verrà presentato il documentario “Fare questo in memoria di me” sulla storia della Caritas di Roma, realizzato dalla giornalista Isabella Di Chio del Tgr Lazio – Rai.