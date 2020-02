Comunicazioni sociali: Messina, il 26 febbraio la riflessione di Tarquinio (Avvenire) sul messaggio di Papa Francesco

Si svolgerà, mercoledì 26 febbraio, nella chiesa di Santa Caterina di Messina, l’incontro tra l’arcivescovo mons. Giovanni Accolla e gli operatori delle comunicazioni sociali nel ricordo annuale di san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. La giornata, dal tema “Per narrare storie buone”, è organizzata assieme dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali e dalla sezione messinese dell’Unione cattolica stampa italiana e costituisce “un invito a riflettere sui valori che stanno a fondamento della comunicazione e a servizio dell’informazione, a partire dal messaggio di Papa Francesco per la 54esima Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali”.

Alle 10, l’arcivescovo presiederà la celebrazione eucaristica alla quale parteciperanno gli operatori delle Comunicazioni sociali e gli studenti; quindi, dopo la celebrazione e i saluti di don Piero Di Perri Santo, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali, mons. Giacinto Tavilla, consulente ecclesiastico Ucsi Messina, introdurrà il tema della giornata che sarà approfondito da Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire, cui seguirà il dibattito.