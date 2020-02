Diocesi: Ragusa, domani l’assemblea dell’Azione cattolica. Interviene il presidente nazionale Truffelli

Domani, alle ore 8,30, presso il teatro Naselli di Comiso, sarà celebrata la XVII Assemblea diocesana di Azione Cattolica di Ragusa. Come ogni triennio, l’Ac vive un momento di festa, di confronto e di crescita democratica nell’ elezione dei rappresentanti dei vari settori: giovani, adulti e Acr che andranno a formare la nuova presidenza e il nuovo Consiglio diocesano. Quest’ anno parteciperà Matteo Truffelli, docente universitario di Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Parma e, da maggio 2014, presidente nazionale dell’Azione Cattolica italiana. Il titolo dell’assemblea “Camminare insieme, guardare lontano. Sinodalità come stile, prossimità come scelta” vuole evidenziare, si legge in una nota, “la missione dell’Associazione che si propone di vivere nel quotidiano la propria vocazione laicale, operando nel territorio per un progetto di crescita umana e cristiana, nello stile dell’accoglienza e del dialogo, camminando insieme in un percorso di sinodalità, in cui si evidenzia l’attenzione e la prossimità nell’ ascolto”.