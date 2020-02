Diocesi: Acireale, lunedì si presenta il libro “Quaresima per i fannulloni… alla scuola dei santi”

Lunedì 17 febbraio, alle ore 19, nella basilica cattedrale di Acireale verrà presentato il 15° volume di “Quaresima per i fannulloni… alla scuola dei santi” di padre Max Huot de Longchamp. Interverranno mons. Antonino Raspanti, vescovo di Acireale, don Gaetano Pulvirenti, arciprete parroco della chiesa Santa Lucia in Acicatena, e don Mario Fresta, arciprete parroco della basilica cattedrale. Moderatore dell’incontro sarà Andrea Romeo. Durante la presentazione verranno eseguiti intermezzi musicali. Il libretto è edito dalla casa editrice “Il Pozzo di Giacobbe” e propone al lettore di dedicare un tempo, anche solo un quarto d’ora al giorno, alla riflessione spirituale per mettersi alla scuola dei santi e progredire nel cammino di fede durante la Quaresima, tempo forte che ci prepara a vivere la Pasqua di Resurrezione di Gesù.