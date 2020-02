Disabilità: Fish, con “JobLab” al via indagine su condizioni di lavoro e pari opportunità

“Affrontare il tema del diritto al lavoro delle persone con disabilità, nella consapevolezza che quello lavorativo è un ambito in cui si configura una delle forme più evidenti di discriminazione basata sulla disabilità e di preclusione alle pari opportunità”. Questo l’obiettivo di “JobLab – Laboratori, percorsi e comunità di pratica per l’occupabilità e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità”, il progetto della Federazione italiana per il superamento dell’handicap (Fish) riconosciuto meritevole di finanziamento dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso lo specifico Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore. Avviato a fine 2018, “JobLab” mette in campo azioni di formazione e animazione (già realizzati a Torino, Milano, Roma e Terni cui seguiranno altri 10 appuntamenti), di promozione di reti, di ricerca ed indagine, di diffusione e di comunicazione. La conclusione è prevista nel giugno 2020 con un evento a Roma.

In queste ore viene lanciata anche un’indagine campionaria per conoscere le reali condizioni di lavoro e delle pari opportunità delle persone con disabilità. “Come lavora una persona con disabilità? Quali sono le sue condizioni di vita? Che difficoltà incontra sul posto di lavoro? Quali opportunità e quali ostacoli per il suo avanzamento in carriera?”. “JobLab” – spiega una nota della Fish – “tenta di indagare il fenomeno in modo approfondito e con tutti i crismi della ricerca sociale”. La ricerca, tra le prime ad approfondire l’argomento, sarà curata dall’Istituto di ricerche educative e formative (Iref) e interesserà tutto il territorio nazionale e sarà tra le prime ad approfondire questo argomento. Online è già possibile rispondere al questionario.