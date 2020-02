Coronavirus Covid-19: Istituto superiore sanità, al via un corso di formazione online per tutti gli operatori del Ssn

Un corso di formazione online per rendere medici, infermieri e tutti gli operatori del Ssn informati e formati sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2, avvalendosi delle attuali evidenze scientifiche. La proposta arriva dal Servizio formazione della Presidenza dell’Istituto superiore di sanità. “Stiamo lavorando a tempi di record per la realizzazione del corso, che manterrà le caratteristiche di formazione attiva incentrata sui bisogni del partecipante”, afferma il responsabile Alfonso Mazzaccara. L’evento formativo sarà disponibile sulla piattaforma dedicata alla formazione a distanza (Fad) in salute pubblica dello stesso Iss e sarà erogato in tre unità (28 febbraio, 6 marzo e 13 marzo) – per un totale di 16 ore. I partecipanti potranno accedere alla piattaforma in qualsiasi momento nell’arco delle 24 ore per un periodo compreso tra il 28 febbraio e il 10 luglio. Il corso intende orientare il personale sanitario ad affrontare l’attuale emergenza dovuta al nuovo coronavirus, fissando precisi obiettivi: descrivere la natura dell’emergenza sanitaria internazionale e individuare strategie di prevenzione e controllo; identificare gli attori della task force italiana per la gestione dell’emergenza e le fonti ufficiali di informazioni, aggiornamento e coordinamento per le procedure sanitarie connesse alla gestione dell’emergenza; descrivere la definizione di caso di nuovo coronavirus e conoscere i protocolli da attuare nei casi sospetti o accertati; individuare le informazioni utili al personale medico/sanitario per le attività di prevenzione, identificazione e controllo negli ambienti ambulatoriali, ospedalieri e di comunità (nonché disporre di materiale informativo da affiggere in tali ambienti).