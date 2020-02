Educazione: Cei, a marzo seminario nazionale a Roma. Mons. Crociata, “tornare a riflettere sull’attualità della sfida educativa”

“Educare ancora, educare sempre. ‘Il tempo dell’educazione non è finito’” è il tema del seminario nazionale promosso dal 19 al 21 marzo a Roma dalla Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università, su impulso del Consiglio permanente della Cei. A dieci anni dagli orientamenti pastorali “Educare alla vita buona del Vangelo”, mentre la Chiesa italiana “si accinge a iniziare un nuovo tratto di cammino, alla luce degli orientamenti che saranno pubblicati nei prossimi mesi, riteniamo importante tornare a riflettere sull’attualità della sfida educativa e condividere una riflessione che porti a proseguire l’impegno comune”, spiega mons. Mariano Crociata, vescovo di Latina-Terracina-Sezze-Priverno e presidente della suddetta Commissione Cei. L’appuntamento, alla cui organizzazione collaborano diversi uffici e organismi Cei – in particolare Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università e il Servizio nazionale per l’Irc – vedrà la partecipazione di “persone rappresentative di vari ambiti pastorali, che daranno vita a tre giorni di ascolto e di riflessione corale, affrontando i temi educativi nell’ampiezza con cui interpellano la comunità ecclesiale e l’intera società italiana”, prosegue Crociata che nel pomeriggio del 19 marzo introdurrà i lavori. Tra i relatori del primo giorno il pedagogista Pierpaolo Triani e il demografo Alessandro Rosina (Università Cattolica); il teologo Robert Cheaib (Pontificia Università Gregoriana); la pedagogista Luigina Mortari (Università di Verona). La giornata di venerdì si aprirà con la messa celebrata dal segretario generale Cei, mons. Stefano Russo. Tra i diversi momenti una tavola rotonda moderata da Vincenzo Morgante, direttore di Tv2000, con Antonio Polito, Mariapia Veladiano e Alberto Pellai. Sabato mattina la messa celebrata da mons. Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca e segretario della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università, cui seguirà una riflessione di don Rossano Sala, segretario speciale del Sinodo dei vescovi sui giovani. Sarà il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia‐Città della Pieve e presidente della Cei, a concludere i lavori.