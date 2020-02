Vittorio Bachelet: Teramo, stasera messa presieduta mons. Leuzzi per “accogliere la sua eredità” 

A quarant’anni dall’assassinio del giurista, docente e politico italiano, la Chiesa di Teramo-Atri e l’Azione Cattolica diocesana assieme a tutti quelli che vorranno partecipare, si riuniscono questa sera, alle 21, nella Cattedrale di Teramo, per ricordare Vittorio Bachelet con una messa presieduta dal vescovo Lorenzo Leuzzi. “Siamo invitati a riflettere sul cammino da lui iniziato, per accogliere la sua eredità ed offrire nuove prospettive di approfondimento e impegno”, scrive il vescovo di Teramo-Atri in un breve testo che verrà consegnato questa sera a tutti i presenti. “Ricordare Vittorio Bachelet – conclude mons. Leuzzi ­– è per tutti noi un dovere, ma soprattutto un dono da condividere con chi desidera impegnarsi per la costruzione della civiltà dell’amore”.