Vittorio Bachelet: domani sera su Tv2000 documentario sull’uomo fedele alla Costituzione e al Vangelo

In occasione del quarantesimo anniversario dell’uccisione, andrà in onda mercoledì 12 febbraio alle 23 su Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), il documentario dedicato a Vittorio Bachelet dal titolo “Un sorriso di pace”. Era un martedì il 12 febbraio del 1980, quando all’Università “La Sapienza” di Roma un commando delle Brigate Rosse uccise sulle scale della Facoltà di Scienze politiche il professor Vittorio Bachelet, figura che ha lasciato un segno attraverso la sua fedeltà alla Costituzione e al Vangelo. Fu presidente dell’Azione Cattolica italiana negli anni del Concilio Vaticano II, docente universitario e, al momento dell’uccisione, vicepresidente del Consiglio superiore della Magistratura negli anni in cui il terrorismo alzava il tiro sui rappresentanti delle istituzioni. Il documentario di Pierluigi Vito con la regia di Lucio Ciavola indaga, attraverso le testimonianze di chi gli fu accanto, l’eredità lasciata da un uomo che fece del dialogo nella mitezza il punto di forza per costruire nella comunione la Città di Dio e la Città dell’uomo. “A 40 anni dall’omicidio – sottolinea il direttore di Tv2000, Vincenzo Morgante – Tv2000 ha voluto rendere omaggio al giurista cattolico Vittorio Bachelet con un documentario che ripercorre le tappe più significative della sua vita e del suo impegno. Lo ricordiamo oggi come un vero e proprio martire della democrazia, un servitore autentico dello Stato, un marito e padre esemplare, un uomo che ha lasciato il segno nella storia del Paese e della Chiesa”. “La sua mitezza – conclude Morgante – resta un esempio autentico, una testimonianza preziosa per ciascuno di noi”.