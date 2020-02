Ue: “112”, numero unico di emergenza gratuito in Europa. Raggiunta quota 158 milioni di chiamate

(Strasburgo) “Il 112 è un numero salvavita per qualsiasi europeo in situazione di emergenza”: lo dichiara il commissario per il mercato interno, Thierry Breton, nel giorno in cui (11 febbraio), ogni anno, l’Unione europea mette in primo piano il suo numero di emergenza unico, appunto il “112”. Dal 1991, grazie alla legislazione dell’Ue, “le persone in difficoltà possono chiamare il numero di emergenza 112 da qualsiasi parte dell’Ue e gratuitamente”. Un rapporto pubblicato oggi mostra che le chiamate al “112” hanno raggiunto 158 milioni l’anno scorso, ovvero oltre la metà di tutte le chiamate di emergenza. “Più di 2 milioni di chiamate sono state effettuate dagli europei utilizzando i servizi di roaming durante i viaggi in altri Paesi dell’Ue”. L’uso del numero unico europeo di emergenza “aumenta ogni anno e diversi Stati membri hanno migliorato i loro sistemi di localizzazione dei chiamanti”.