Tv2000: il palinsesto della settimana dal 3 al 9 febbraio

Tv2000 anticipa il palinsesto della settimana dal 3 al 9 febbraio (canale 28 dt e 157 Sky). Bel tempo si spera inaugura un ciclo dedicato alle figure femminili dell’Antico Testamento; Il mio medico presenta in esclusiva la prima protesi per la caviglia creata in 3D; Effetto notte ospita Riccardo Scamarcio. Sabato 9 febbraio la Messa da Trento per i cento anni dalla nascita di Chiara Lubich.

Lunedì 3

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 9.10) – Parte un nuovo ciclo dedicato alle figure femminili dell’Antico Testamento.

Il mio medico (ore 10) – in esclusiva la prima protesi al mondo per la caviglia riprodotta in 3D.

L’ora solare (ore 14) – Mango: il ricordo del cantante con la moglie Laura Valente.

TGtg (ore 20.50) – Attualità politica con Filomena Maggino Consigliere del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e presidente cabina di regia ‘Benessere Italia’.

Film (ore 21.05) – Ciclo ‘Uomini di Dio’ in onda ‘Marie Heurtin. Dal buio alla luce’, di Jean Pierre Améris.

Martedì 4

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 9.10) – I grandi successi di Sanremo cantati da Paolo Mengoli.

Il mio medico (ore 10) – Tè. Quali varietà contengono maggiori proprietà salutari.

L’ora solare (ore 14) – Con Umberto Brindani, direttore della rivista ‘Oggi’, si parla del Festival di Sanremo.

Attenti al lupo (ore 19) – Conti corrente, tra costi in aumento e banche meno care.

New Farmers (ore 19.30) – Un’azienda zootecnica sostenibile all’interno del Parco Agricolo Sud Milano.

TGtg (ore 20.50) – Coronavirus, le novità con Giuseppe Ippolito Direttore scientifico Istituto Nazionale per malattie infettive Lazzaro Spallanzani Roma.

Film (ore 21.05) – Per il ciclo ‘Un sorriso al giorno’ in onda ‘ Maestro dell’anno’ di William Dear. PROMO

Retroscena (seconda serata) – Moni Ovadia e Mario Incudine sono il regista e l’interprete di Barbablù. PROMO

Mercoledì 5

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 10.30) – Festa di Sant’Agata con collegamenti in diretta da Catania.

Udienza di Papa Francesco (ore 9.30)

L’ora solare (ore 14) – Contro la tratta di esseri umani: in studio suor Gabriella Bottani, coordinatrice di Talitha Kum.

Attenti al lupo (ore 19) – cambiano i parametri per accedere al bonus sociale. Ad Attenti al Lupo, tutte le novità dell’agevolazione ideata per venire incontro alle famiglie con basso reddito.

New Farmers (ore 19.30) – Il Pomodorino del Piennolo del Vesuvio D.O.P

TGtg (ore 20.50) – Lavoro, infortuni, Piano Marshall per salute lavoratori con Franco Bettoni Presidente INAIL

Beati voi. La Genesi (ore 21.05) – Abramo. Discendenza, fertilità, default demografico e rapporto genitori e figli. PROMO

Giovedì 6

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 9.10) – Il libro di Giobbe, ultimo appuntamento con l’esegesi del cardinale Gianfranco Ravasi.

Il mio medico (ore 10) – Rubrica “Bufale sul cibo”: Luca Avoledo, biologo nutrizionista chiarisce tutti i luoghi comuni sulla frutta.

L’ora solare (ore 14) – Padri e figli: la biblista Laura Invernizzi racconta le figure di Iefte e sua figlia.

Attenti al lupo (ore 19) – Testamento. dichiarare le proprie ultime volontà: cosa fare? E come? In questa puntata di Attenti al Lupo, tutte le risposte e le novità.

New Farmers (ore 19.30) – L’allevamento sostenibile nell’Alto Mugello.

Una donna alla Casa Bianca (ore 21.05) – La serie Disney sulla prima donna presidente Usa.

Today (seconda serata) –Australia. Un tempo considerata un paradiso. Cosa è cambiato?

Venerdì 7

Bel tempo si spera (ore 7.30 e 9.10) – Danze popolari italiane: la pizzica salentina.

Il mio medico (ore 10) – Ansia, stanchezza e stress si possono combattere a tavola. Focus sui cibi che possono aiutare a ritrovare il buon umore.

L’ora solare (ore 14) – Lucio Dalla: il ricordo con Iskra Menarini, storica corista del cantante.

Attenti al lupo (ore 19) – Sempre più protagonisti delle nostre abitudini alimentari, gli integratori sono spesso al centro di polemiche. Ad Attenti al Lupo, i miti da sfatare e il consumo consapevole.

New Farmers (ore 19.30) – Il moscato Loazzolo DOC nell’oasi WWF.

Film (ore 21.05) – Per il ciclo ‘Maestri del cinema’ in onda ‘Un tè con Mussolini’ di Franco Zeffirelli. PROMO

Effetto notte (seconda serata) – Intervista all’attore Riccardo Scamarcio

Sabato 8

Italiani anche noi (ore 8) – La scuola d’italiano per stranieri ‘Penny Wirton’ di Forlì.

Indagine ai confini del sacro (ore 13.50) – Un’inchiesta su Frate Ave Maria, un religioso divenuto cieco, punto di riferimento spirituale di migliaia di persone.

Sulla strada (ore 15.20) – Il Vangelo della domenica con padre Giulio Michelini.

Soul (ore 20.50) – Ospite Sabino Cassese, costituzionalista.

Film (ore 21.20) – Per il ciclo ‘I bambini ci guardano’ in onda ‘Calice d’argento’ di Victor Saville. PROMO

Domenica 9

Messa da Trento (ore 10) – per i 100 anni dalla nascita di Chiara Lubich.

Borghi d’Italia (ore 14.30) – Borgo Virgilio, Mantova.

Il mondo insieme (ore 15.20) – programma di viaggi con Licia Colò.

Soul (ore 20.40) – Padre Carmine Arice, padre generale del Cottolengo.

Film (ore 21.20) – serie tv ‘Anna dai capelli rossi’ di Kevin