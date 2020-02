Papa Francesco: nomina nunzio in Burkina Faso mons. Crotty

Papa Francesco ha nominato nunzio apostolico in Burkina Faso mons. Michael Francis Crotty, consigliere di nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Lindisfarna, con dignità di arcivescovo. Lo riporta il bollettino della Sala stampa vaticana, diffuso oggi.

Nato a Mallow (Irlanda) il 26 marzo 1970, mons. Crotty è stato ordinato sacerdote il 3 luglio 1994.

Si è incardinato a Cloyne. È laureato in Storia ecclesiastica e ha ottenuto la licenza in Diritto canonico. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2001, ha prestato

successivamente la propria opera presso le rappresentanze pontificie in Kenya, Canada, Iraq e Giordania, nella Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato e in Spagna.