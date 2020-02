Mediterraneo: card. Parolin, “la parola chiave è cittadinanza”

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“La cittadinanza è la parola chiave per favorire il processo di integrazione di coloro che sbarcano sulle nostre coste ed evitare fenomeni di ghettizzazione che non sono altro che l’incubatrice di altre violenze”. Ne è convinto il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, intervenuto questa sera alla presentazione di due volumi de “La Civiltà Cattolica”: “Essere mediterranei” e “Fratellanza”, editi da Ancora. “Vogliamo riflettere sul Mediterraneo nell’ottica dell’incontro organizzato dalla Conferenza episcopale italiana a Bari”, ha detto il cardinale ripercorrendo alcune tappe che hanno portato al Documento sulla fratellanza umana firmato quasi in anno fa dal Papa e dall’imam di Al-azhar ad Abu Dhabi. “Il Mediterraneo è un luogo di incontro e a volte anche di scontro tra popoli e culture”, ha proseguito il porporato: “Bisogna dare voce alle attese e alle speranze di tutti i popoli. Nessuno escluso”.