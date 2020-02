Giornata per la vita: Trapani, domani proiezione di “American Life” e dibattito

Sara proiettato a Trapani ‘American Life’ del regista premio Oscar Sam Mendes. L’occasione è la Giornata nazionale per la vita che si celebra domani, domenica 2 febbraio, sul tema Aprite le porte alla Vita. Seguirà il dibattito in sala. La scelta è ricaduta sul film per “mettere a fuoco il tema dell’ospitalità della vita, senza arroccarsi su ipotesi astratte”, si legge in un comunicato della diocesi, che motiva la scelta dell’ufficio di pastorale familiare di celebrare la giornata con un cineforum gratuito e aperto a tutti. La proiezione si svolgerà dalle 16.30 presso la Sala Laurentina nel centro storico a Trapani.