Diocesi: Vittorio Veneto, ritorna la Settimana Sociale quest’anno dedicata alla costodia della “casa comune”

Ritorna dell’8 al 13 febbraio la Settimana Sociale della diocesi di Vittorio Veneto, dedicata quest’anno al tema dell’ecologia: “Custodire la “casa comune”. Diversi gli appuntamenti in programma per approfondire questioni di rilevanza sociale, politica ed economica. L’iniziativa, organizzata da un comitato di nove persone con la partecipazione della Pastorale sociale, del settimanale diocesano L’Azione, Azione Cattolica, Acli e Focolarini, si aprirà sabato 8 febbraio, alle 20.30, a Oderzo, con il cineforum “Domani” e il dialogo con Silvia Albrizio. Lunedì 10 febbraio, alle 20.30, a Pieve di Soligo, si rifletterà invece su “Laudato Si’: il grido della terra e l’appello alle coscienze” con mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso e presidente della Commissione Cet per i problemi sociali, e Thierry Robert-Luciani del Centro meteorologico Arpav di Arabba. Martedì 11 febbraio, alle 20.30, a San Giovanni di Motta, confronto su “Economia sostenibile: l’evoluzione possibile” con testimonianze di realtà imprenditoriali del territorio e di cittadinanza responsabile. Concluderà gli incontri, giovedì 13 febbraio, alle 20.30, a Conegliano, all’auditorium Toniolo, la tavola rotonda su “Scegliere il futuro: l’economia di Francesco” con suor Alessandra Smerilli, docente di Economia e Consigliere di Stato di Sua Santità, e Giampiero Parolin, docente di Economia, all’Istituto Universitario Sophia.