Diocesi: L’Aquila, 2 febbraio La Candelora e assemblea elettiva Azione Cattolica Diocesana

Domenica 2 febbraio, a quaranta giorni dal Natale, la Chiesa de l’Aquila celebra la Festa della Presentazione di Gesù al Tempio (Candelora) e anche la XXIV Giornata Mondiale di preghiera e ringraziamento per la Vita Consacrata che coincide quest’anno con la XLII Giornata Nazionale per la Vita sul tema “Aprite le porte alla Vita”. Nel pomeriggio, alle ore 15, nei locali parrocchiali del Torrione, si svolgerà l’Assemblea elettiva dell’Azione Cattolica Diocesana per la rielezione del Consiglio Diocesano guidato dalla presidente uscente Alessandra Antonacci e dall’assistente unitario don Claudio Tracanna. Alle ore 18, nella Chiesa di San Pio X, l’Arcivescovo metropolita il card. Giuseppe Petrocchi presiederà la celebrazione diocesana alla quale parteciperanno i religiosi e le religiose degli Istituti di Vita Consacrata presenti in Diocesi che pronunceranno il rinnovo dei voti di vita evangelica. La messa sarà aperta dal Rito di benedizione e accensione delle candele, che richiama l’antica tradizione della Candelora a sottolineare la figura di Cristo luce delle genti.