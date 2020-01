Facoltà teologica Triveneto: mons. Moraglia (gran cancelliere) nomina vicepreside don Broccardo e direttore don Toniolo del ciclo di Licenza

Ieri il gran cancelliere della Facoltà teologica del Triveneto, mons. Francesco Moraglia, ha nominato il vicepreside e il direttore del ciclo di Licenza della Facoltà, un nuovo docente stabile ordinario e tre nuovi docenti stabili straordinari presso alcuni Istituti superiori di Scienze religiose collegati alla Facoltà. Ne informa oggi una nota. Don Carlo Broccardo (diocesi di Padova) è il nuovo vicepreside della Facoltà teologica del Triveneto per il quadriennio accademico 2019-2023; succede a mons. Riccardo Battocchio che ha concluso anticipatamente il suo mandato dopo la nomina a rettore dell’Almo Collegio Capranica in Roma il 10 ottobre scorso.

Don Andrea Toniolo è il nuovo direttore del ciclo di Licenza (biennio di specializzazione in Teologia pastorale e in Teologia spirituale) della Facoltà teologica del Triveneto per il quinquennio accademico 2019-2024. Già direttore ad interim dello stesso ciclo dall’11 ottobre scorso, anche don Toniolo, come Broccardo, succede a mons. Riccardo Battocchio, per le stesse motivazioni.

Il gran cancelliere ha firmato anche i decreti di nomina di un nuovo docente stabile ordinario e di tre nuovi docenti stabili straordinari presso alcuni Istituti superiori di Scienze religiose collegati alla Facoltà: per l’Istituto superiore di scienze religiose “Mons. Arnoldo Onisto” di Vicenza Leopoldo Sandonà; docente stabile ordinario per la cattedra di Filosofia; per l’Istituto superiore di scienze religiose “Santi Ermagora e Fortunato” di Gorizia, Trieste, Udine don Federico Grosso, docente stabile straordinario per la cattedra di Teologia fondamentale; per l’Istituto superiore di scienze religiose “San Pietro martire” di Verona don Luca Merlo, docente stabile straordinario per la cattedra di Teologia; per l’Istituto superiore di scienze religiose “Romano Guardini” di Trento don Stefano Zeni, docente stabile straordinario per la cattedra di Sacra Scrittura (Nuovo Testamento).