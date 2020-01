Economia: Eurostat, disoccupazione in calo su base annua. Ma in Europa restano 15 milioni di persone senza impiego

(Bruxelles) Nel quadro statistico sul mercato del lavoro diffuso oggi da Eurostat, risulta che il tasso di disoccupazione dell’area dell’euro (19 Paesi della moneta unica) è stato del 7,5% a novembre 2019, stabile rispetto a ottobre 2019 e in calo dal 7,9% registrato a novembre 2018. Si tratta del tasso più basso registrato nell’area dell’euro da luglio 2008. Il tasso di disoccupazione nell’Ue28 era del 6,3% a novembre 2019, stabile rispetto a ottobre 2019 e in calo dal 6,6% a novembre 2018. In questo caso è il tasso più basso registrato nell’Ue28 dal 2000. L’ufficio statistico dell’Unione europea stima che 15,5 milioni di uomini e donne nell’Ue, di cui 12,3 milioni nell’area dell’euro, fossero disoccupati nel novembre 2019. Rispetto a ottobre 2019, il numero di disoccupati è aumentato di 34mila unità nell’Ue28 e diminuito di 10mila nell’area dell’euro. Rispetto a novembre 2018, la disoccupazione è diminuita di 768mila posti nell’Ue28 e di 624mila nell’area dell’euro.