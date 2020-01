Diocesi: Ragusa, una casa di accoglienza per i familiari dei degenti dell’ospedale Giovanni Paolo II

I familiari dei degenti dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa potranno usufruire di una struttura di accoglienza gestita dall’associazione “Nati per crescere” in un immobile messo a disposizione dalla diocesi. La casa di accoglienza si trova proprio di fronte al nuovo ospedale e sarà disponibile non appena saranno completati i lavori necessari. Il primo passo è stato compiuto questa mattina con la firma del protocollo di intesa tra la diocesi e l’associazione per il comodato d’uso gratuito dell’immobile. L’accordo è stato sottoscritto dal vescovo Carmelo Cuttitta e dal presidente dell’associazione, Massimo Cilia. La diocesi ha ceduto la struttura in comodato d’uso gratuito, portando a compimento un progetto che era stato avviato dal vescovo emerito, mons. Paolo Urso, che acquistò l’immobile proprio con questo obiettivo. “Sarà offerta accoglienza alle persone con maggiori difficoltà che potranno compartecipare alle spese nella misura loro possibile”, ha spiegato il vescovo. Dal presidente dell’associazione Cilia il ringraziamento alla diocesi, “perché darà alle famiglie che assistono i propri cari ricoverati la possibilità di alleviare le loro sofferenze”. “Crediamo sia un tassello importante per il nostro ospedale e la nostra sanità”.