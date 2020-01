Tafida Raqeeb: Genova, dimessa dalla Rianimazione e trasferita all’hospice “Guscio dei bimbi” del Gaslini

“Tafida Raqeeb è stata dimessa dalla Rianimazione e trasferita al ‘Guscio dei bimbi’ del Gaslini, dove ha iniziato un programma di riabilitazione e lo svezzamento parziale dalla ventilazione assistita”. Lo rende noto la direzione dell’ospedale Gaslini di Genova che, dallo scorso ottobre, ha preso in carico la piccola di 5 anni, precedentemente ricoverata presso il Royal Hospital di Londra per un disturbo prolungato della coscienza a causa di una emorragia causata da una malformazione vascolare cerebrale. “Oggi è un giorno veramente speciale per noi”, ha detto Shelina Begum, mamma della piccola. “Oggi Tafida è davvero fuori dalla Rianimazione – ha proseguito – e questo significa tantissimo per noi. Siamo contentissimi: vogliamo esprimere un sentito ringraziamento a tutta l’équipe medica del Gaslini, che si è presa cura in modo straordinario di Tafida, e anche al pubblico. È stato dimostrato che l’opinione medica che è stata portata di fronte alla Corte e la prognosi fossero sbagliate, Tafida stessa prova che fossero sbagliate. Voglio rispettare la privacy e non darò altri dettagli sui progressi che ha fatto, ma tra qualche mese potrebbero esserci alcune buone notizie”. “Siamo felici di aver accolto Tafida all’Istituto Gaslini, esaudendo il desiderio dei suoi genitori, che hanno chiesto tempo e tutta la qualità di vita migliore possibile per la loro piccola, poiché non sempre, purtroppo, è possibile guarire, ma è sempre doveroso prendersi cura e offrire spazio di accudimento e accoglienza ad un bambino e ai suoi genitori”, ha dichiarato Paolo Petralia, direttore generale dell’Istituto Giannina Gaslini.

“I prossimi passi, a livello clinico, prevedono la valutazione dell’appropriatezza dell’apporto nutrizionale e il monitoraggio dello stato neurologico, al fine di valutare le eventuali modificazioni dello stato di coscienza”, ha spiegato Luca Manfredini, direttore dell’Hospice del Gaslini.