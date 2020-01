foto SIR/Marco Calvarese

“Sono vicino al popolo dell’Australia”. Sono le parole dedicate dal Papa, a braccio, agli incendi che stanno devastando quel continente. Prima dei saluti in lingua italiana, che come di consueto concludono l’udienza, Francesco si è rivolto “al popolo dell’Australia, perché il Signore lo aiuti in questo momento difficile” e in questa prova “tanto forte”.