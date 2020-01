Papa Francesco: applaude esibizione a sorpresa del circo “Aqua”

Fuori programma per la prima udienza generale del 2020. Prima dei saluti ai fedeli di lingua italiana, infatti, si è esibito a sorpresa sul palco il circo “Aqua”, con alcuni artisti che, al suono di musiche in italiano su ritmi caraibici, hanno danzato e realizzato coreografie acrobatiche, anche sui pattini, davanti al Papa, che ha assistito divertito. Francesco ha fatto anche da “assistente” ad un clown in tenuta variopinta, che gli ha consegnato due maracas multicolori e poi gli ha passato un disco che Francesco ha lanciato ad un cenno di un giocoliere. Alla fine dell’esibizione, il Papa si è alzato dalla sua postazione per salutare uno ad uno gli artisti che lo hanno amabilmente circondato disponendosi a semicerchio intorno a lui e posando poi per la foto di gruppo finale.