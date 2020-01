Insegnamento religione cattolica: card. Bagnasco (Genova), “ha ispirato una storia di civiltà e bellezza con al centro la persona umana”

“La religione cattolica è espressione della fede dei credenti e, nello stesso tempo, ha ispirato una storia di civiltà e bellezza che ha al centro la persona umana nella sua altissima dignità”. Inoltre, “questo fecondo intreccio di Vangelo e umanesimo è stimolo e risposta alle grandi domande del cuore umano in ogni tempo e luogo”. Lo scrive il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova, nel messaggio indirizzato ai genitori che devono iscrivere i figli a scuola in occasione della Giornata di sensibilizzazione alla scelta dell’ora di religione che si terrà domenica prossima, 12 gennaio. “Cari studenti, cari genitori – si legge nel testo diffuso sul sito diocesano -, come ogni anno, vi invito a prendere in considerazione la scelta dell’insegnamento della religione cattolica come una opportunità che anche la scuola italiana assicura. Tutti i Paesi dell’Europa, infatti, offrono questa possibilità educativa e la sostengono con convinzione e concretezza”. “Tramite le nostre parrocchie, comunità, istituti e associazioni – prosegue il porporato – mi rivolgo a quanti hanno a cuore la formazione integrale delle giovani generazioni: formazione che è fatta di conoscenze, capacità acquisite, valori culturali e religiosi, storia innanzitutto della nostra Italia”. Il cardinale, in conclusione, esprime un auspicio: “Mi auguro che l’ora di religione sia un’opportunità colta da tutti in una prospettiva culturale, come il quadro normativo scolastico prevede. Ai genitori va la mia vicinanza per la loro missione; ai diversi educatori la mia gratitudine; ai ragazzi e ai giovani il mio più affettuoso augurio di guardare alla vita con fiducia, entusiasmo e impegno”.