Colombia: padre De Roux (Commissione de la Verdad), “garantire sicurezza di Leyner Palacios e dei leader sociali sotto attacco”

La Commissione de la Verdad, in una nota firmata dal suo presidente, il gesuita Francisco De Roux, invita il Governo colombiano a “prendere misure urgenti” di fronte alle minacce ai leader sociali del dipartimento del Chocó, nella zona del Pacifico colombiano. Padre De Roux “condanna decisamente” le recenti minacce ai leader sociali, che “si trovano in una grave situazione di mancanza di difesa”, e in particolare a Leyner Palacios Asprilla. Nel comunicato si ricorda che nei giorni scorsi la Commissione ha ricevuto un rapporto sugli “orrori del conflitto armato in questo territorio” da parte della Commissione interetnica per la Verità del Pacifico, della quale Palacios è segretario. E ricorda, inoltre, il ruolo “ampiamente riconosciuto” del leader afrocolombiano, la cui testimonianza, nell’ambito degli accordi di pace all’Avana (dove è stato presente insieme a sessanta vittime del conflitto) e nella successiva implementazione, “è stata fondamentale”.

Padre De Roux invita i gruppi armati attivi nella zona (paramilitari gaitanisti del Clan del Golfo e guerriglia dell’Eln, soprattutto) “al rispetto e alla cessazione delle aggressioni” alla popolazione di Bojayá e del basso corso del fiume Atrato. Proprio ieri, attraverso il Sir, Leyner Palacios aveva rivolto un appello alla comunità internazionale, perché il Governo colombiano sia presente nella zona.