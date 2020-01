Consiglio d’Europa: mons. Gallagher (Santa Sede), “per proteggere l’uomo nella sua inviolabile dignità la Chiesa cattolica si pone come ardente difensore dei diritti umani”

(Strasburgo) Per esprimere il proprio progetto di costruzione europea, mons. Paul Gallagher ha preso le mosse da una analisi dell’espressione e del concetto dei diritti umani (e della dignità umana), per arrivare a dire che “il principio cardine attorno a cui si è approfondita la riflessione” cattolica è “l’origine della persona umana creata a immagine di Dio e salvata da Cristo”: “è per proteggere l’uomo nella sua inviolabile dignità che la Chiesa cattolica si è posta come un ardente difensore dei diritti umani” e ha offerto “una visione armoniosa in cui i diritti sono bilanciati dai rispettivi doveri”. La Santa Sede partecipa allo sviluppo della riflessione, agisce per difendere la dignità umana, s’impegna attraverso strumenti giuridici e l’adesione a convenzioni internazionali. “Quando parliamo di rispetto per la dignità della persona umana, dovremmo immediatamente chiederci quale filosofia, quale psicologia, quale cultura, quale religione può offrire principi su cui si basa la verità della persona umana”, ha continuato Gallagher. “Solo da un’autentica definizione della persona umana si possono dedurre regole che corrispondono ed esprimono questa stessa dignità umana”. E “più siamo conformi alla verità divina e alla nostra fede in Dio, più cresce la nostra fede nella dignità dell’uomo”.

Gallagher ha quindi espresso la “visione educativa”, l’approccio alla questione delle migrazioni e dell’integrazione, la visione sulla coesistenza delle religioni e sull’interculturalità, la visione di un’etica “fondato sulla natura” e non “sulla volontà”, un approccio “politico” che pone la “responsabilità” al centro. Ritrovare “l’unità che è al fondamento della vita della persona umana”, l’indicazione che Gallagher ha dato alla conclusione del suo discorso: “Tra persona umana ed etica, tra persona e politica, e lavoro, e ogni attività che la persona svolge sotto il sole”.