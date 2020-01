Epifania: mons. Spinillo (Aversa), “guardiamoci gli uni gli altri con la luce della carità di Cristo”

Il Vangelo della festa dell’Epifania “ci racconta dell’arrivo a Betlemme dei Re Magi che ‘venuti dall’oriente per adorare il re’, seguono una stella che, come uno splendore nella notte, accompagna alla fonte della luce”. Lo afferma, commentando il vangelo del 6 gennaio, mons. Angelo Spinillo, vescovo di Aversa. “Ecco, dunque, che la festa solenne dell’Epifania del Signore ci permette di contemplare ancora questo splendore, invocato per tutto il tempo natalizio come speranza grande in grado di avvolgere tutta l’umanità. Lasciamoci coinvolgere da questo splendore, guardiamoci gli uni gli altri con la luce della carità di Cristo e riconosciamoci in quella fraternità che ci permette di essere pienamente figli di Dio”.