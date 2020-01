Papa Francesco: Bruni, segue la situazione del Venezuela “con attenzione” e prega “per le vittime e tutti i venezuelani”

“Per il tramite del Cardinale Turkson il Santo Padre ha manifestato ieri la propria vicinanza ai partecipanti all’Incontro episcopale ‘La carità in frontiera’ che si svolge in questi giorni a Cucuta in Colombia, al confine con il Venezuela”. Lo precisa il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Papa Francesco segue “la situazione dell’area con attenzione” e prega “per le vittime e tutti i venezuelani”, nella consapevolezza che “la Chiesa locale si è mobilitata interamente, non a favore dell’uno o dell’altro schieramento, ma per porsi dalla parte di chi soffre”. L’incontro è promosso dal Dicastero per lo Sviluppo Umano integrale e dalla Sezione migranti e rifugiati e coinvolge vescovi e preti dell’area.