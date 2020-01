Diocesi: Messina, dedicata la cappella del porto di Milazzo alla Stella Maris

La cappella del porto di Milazzo è stata dedicata dal vescovo ausiliare di Messina, mons. Cesare Di Pietro, alla Stella Maris. Presenti il cappellano del porto, padre Federico Rubino, rettore del convento di San Francesco Di Paola, il comandante del porto di Milazzo e anche il presidente del comitato welfare del porto, Francesco Terranova, autorità civili e militari e diversi lavoratori.

“La Stella Maris è un punto di accoglienza senza distinzione di nazionalità o religione”, si legge in una nota, che riferisce come, oltre alla cappella della Stella Maris per i cristiani, sia stato disposto anche un corano e un tappeto per i musulmani che vanno in giardino a pregare in particolare nel periodo del Ramadan.