Brexit: card. Nichols, “ora andare oltre le divisioni. Rinnovare impegno per il bene comune”

“Mentre il Regno Unito lascia ufficialmente l’Unione europea, abbiamo l’opportunità di andare oltre le divisioni che sono state evidenti a molti livelli nella nostra società”. Lo scrive il card. Vincent Nichols, presidente della Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles, in un comunicato diffuso oggi, 31 gennaio, giorno in cui Londra dice addio all’Ue. “È importante – spiega il cardinale – per tutti rinnovare un impegno reciproco attraverso atti quotidiani di gentilezza, di buon vicinato, di accoglienza dello straniero e prendersi cura dei più vulnerabili nella nostra società”. “In questo modo – conclude – contribuiamo al bene comune a tutti i livelli della società, dalla politica nazionale alla generosità individuale, in particolare per le persone che sono in maggiore difficoltà e bisogno. Come cattolici, con tutte le persone di buona volontà, ci impegniamo a svolgere il nostro ruolo in questa impresa”.