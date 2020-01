Ex Ilva: Conte, “c’è un progetto di accordo” con ArcelorMittal. “Non è da escludere” un incontro nei prossimi giorni

Sulla vicenda Ex Ilva e il futuro dello stabilimento siderurgico ArcelorMittal di Taranto “c’è un progetto di accordo. Ci sono ancora dei dettagli da definire”. Lo ha affermato poco fa il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, parlando ai giornalisti a Sofia dove ha incontrato il primo ministro della Repubblica di Bulgaria, Boyko Borissov.

Il premier ha annunciato che, dopo il mancato incontro a Davos, dove Conte non è andato per altri impegni, con Mittal “siamo in contatto. Non è da escludere che nei prossimi giorni ci vedremo. Lui ha dichiarato la disponibilità a venirmi a trovare”.