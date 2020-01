Usa-Iran: chi era il generale Qassem Soleimani

La fama del generale Qassem Soleimani, nato 62 anni fa in un piccolo villaggio sulle montagne al confine con l’Afghanistan, comincia a diffondersi all’indomani della rivoluzione del 1979, con l’arruolamento nelle Guardie rivoluzionarie (Irgc). Durante la guerra con l’Iraq, tra il 1980 e il 1988, Soleimani diede prova di coraggio infiltrandosi nelle file nemiche per portare a termine operazioni ad alto rischio, fino a diventare, negli anni Novanta, il comandante del gruppo d’elite delle Quds Force, l’unità di forza speciale del Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana (i Pasdaran) responsabile delle operazioni al di fuori del paese. Divenuto uomo chiave del regime degli ayatollah, Soleimani, sopravvissuto a numerosi attentati da parte di servizi occidentali, israeliani e arabi negli ultimi due decenni, per gli americani era un militare sanguinario, in patria figura quasi leggendaria, capace di influenzare l’intera regione, dall’area del Golfo a Iraq, Siria e Libano, a seguito dell’invasione dell’Iraq guidata dagli Stati Uniti nel 2003 e della successiva occupazione. Secondo il Pentagono, le operazioni guidate dal generale avrebbero provocato la morte di almeno 608 soldati americani, tra il 2003 se il 2011. Abile stratega, Soleimani ha recitato un ruolo di primo piano anche nel potenziamento militare degli Hezbollah libanesi e delle ali militari di Hamas e della Jihad islamica a Gaza, nonché nella penetrazione militare iraniana in Siria, dove le Quds Force sono a fianco del presidente Bashar al-Assad. Nel corso dell’intervento iraniano nella guerra civile siriana iniziata nel 2011, Soleimani ha guidato le truppe iraniane e irachene fermando l’avanzata dell’Isis in Siria e Iraq. Diciotto mesi fa, Soleimani aveva pubblicamente messo in guardia il presidente Usa Donald Trump: “Mr. Trump il giocatore d’azzardo, glielo dico, noi siamo vicini a lei più di quello che lei possa pensare. Comincerai la guerra, ma saremo noi a concluderla”.