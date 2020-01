Famiglia: Milano, domenica 2 febbraio il “Rito della benedizione delle adozioni”

Tutte le famiglie adottive della Lombardia sono invitate a partecipare al “Rito della benedizione delle adozioni”, che si terrà domenica 2 febbraio, alle ore 11.30, presso la chiesa di Santa Giustina a Milano, in piazza Santa Giustina. Il “Rito della benedizione delle adozioni” raccoglie ed esprime un ulteriore passaggio del cammino spirituale che le famiglie adottive dell’Associazione La “Pietra Scartata” e di “Aibi- Amici dei Bambini” hanno vissuto in questi anni. Infatti, l’iniziativa, si legge in una nota, “intende esprimere il senso cristiano dell’accoglienza con un’adozione vissuta nel nome del Signore e condivisa con la comunità ecclesiale”. Si tratta di “un appuntamento, dedicato ai figli e ai genitori adottivi, in cui anche la liturgia del Rito consente di riconoscere e celebrare comunitariamente, l’accoglienza vissuta quale ‘nascita adottiva’, per integrare con un autentico significato spirituale il profilo civile e anagrafico dell’adozione”.

“Il cammino sino a oggi percorso – spiegano Cristina e Paolo Pellini, coordinatori di Aibi per la Regione Lombardia – ci ha permesso di riconoscere ed esprimere, con sempre più consapevolezza, l’identità e il carisma del nostro movimento di famiglie accoglienti, sollecitandoci nella ricerca di tutte quelle esperienze ecclesiali che nella realtà adottiva sono capaci di cogliere una scelta in grado di esprimere una particolare fecondità dell’esperienza coniugale”.

Per ragioni organizzative chi volesse partecipare dovrà comunicare l’adesione oltre il 10 gennaio 2020, all’indirizzo mail cristina.riccardi@aibi.it. Raccolte le iscrizioni, alle coppie verrà proposto un brevissimo percorso di preparazione che si terrà l’11 e il 25 gennaio presso il Centro servizi alla famiglia “Fidarsi della Vita” in viale Affori 12, a Milano, alle ore 17. Domenica 2 febbraio il ritrovo è previsto presso il Centro servizi alla famiglia “Fidarsi della Vita” alle ore 9,30; mentre i bambini giocheranno nella ludoteca del Centro, i genitori avranno un momento di preparazione al Rito con don Massimiliano Sabbadini, consigliere spirituale de La Pietra Scartata.