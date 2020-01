Epifania: Croce Rossa e Salvamamme, una “Befana” per cento bimbi di famiglie in difficoltà

Festa della Befana per cento bimbi con famiglie in difficoltà: a organizzarla domani, sabato 4 gennaio, sono la Croce rossa (Cri) di Roma e Salvamamme. Una festa che è diventata tradizione e che vedrà la presenza dalla presidente di Cri Roma, Debora Diodati, e di Maria Grazia Passeri, presidente di Salvamamme. L’evento si svolgerà presso la sede di Croce rossa italiana, nel cortile di via Ramazzini 15, sotto la palazzina, dove è ospitata l’associazione Salvamamme. Calzette, giocattoli, regali e dolci saranno distribuiti da una Befana in carne e ossa. Hanno dato sostegno all’iniziativa gli chef Dario Saltarelli, che donerà ad ogni piccolo un panettoncino gourmet, e Bruno Brunori, responsabile eventi della Federcuochi Lazio, con uno dei suoi primi piatti. Durante l’evento i bambini smonteranno un grande albero di libri predisposto dai volontari e ne sceglieranno uno da leggere seguendo liberamente la propria ispirazione. “Una festa che tutti i bambini attendono da tempo e a cui noi di Croce rossa vogliamo aggiungere un significato in più stando vicini a tante famiglie che vivono situazioni difficili ma che non devono sentirsi sole”, spiega Debora Diodati. “A tanti genitori che attraversano un periodo difficile fa molto bene essere sottratti all’isolamento sociale proprio quando arrivano le festività” natalizie, sottolinea Maria Grazia Passeri. La giornata proseguirà presso le piste di ghiaccio di “Icepark Auditorium” di via De Coubertin e di altre località, offerte dall’imprenditore Andrea De Angelis, che accoglierà tanti bimbi accompagnati da “Guido Aggiustagiocattoli”.