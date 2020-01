Piano Trump pace Medio Oriente: Ordinari cattolici Terra Santa, “iniziativa unilaterale che non tiene conto delle giuste richieste dei palestinesi”

“Nessuna proposta e nessuna prospettiva seria possono essere raggiunte senza l’accordo dei due popoli, israeliani e palestinesi. Queste proposte devono basarsi su pari diritti e dignità”. A ribadirlo è l’Assemblea degli Ordinari cattolici di Terra Santa che in una nota commenta il Piano di pace presentato ieri a Washington dal presidente Usa, Donald Trump. “Un piano – scrivono – che non contiene queste condizioni. Non dà dignità e diritti ai palestinesi. Deve essere considerata un’iniziativa unilaterale, poiché sostiene quasi tutte le esigenze di una parte, quella israeliana, e la sua agenda politica. D’altro canto, questo piano non tiene davvero conto delle giuste richieste del popolo palestinese nei confronti della propria patria, dei propri diritti e della propria vita dignitosa. Questo piano – rimarcano gli Ordinari cattolici – non porterà alcuna soluzione, ma creerà ancora più tensioni e probabilmente più violenza e spargimenti di sangue”. Dalla assemblea degli Ordinari l’auspicio che “i precedenti accordi firmati tra le due parti siano rispettati e migliorati sulla base della completa uguaglianza umana tra i popoli”. Dell’Assemblea degli Ordinari cattolici fanno parte, tra gli altri, l’amministratore apostolico del Patriarcato latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa e il Custode di Terra Santa, padre Francesco Patton.